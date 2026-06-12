Дмитриев посоветовал Каллас уделить время самообразованию Дмитриев заявил, что увольнение пошло бы на пользу Кае Каллас

Увольнение главы европейской дипломатии Каи Каллас могло бы дать ей больше времени для чтения книг и самообразования, заявил в соцсети X спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, это то, что Каллас и хотела.

Это (увольнение. — NEWS.ru) даст Кае Каллас больше времени, чтобы начать читать книги и стать умнее — именно так, как она и хотела, — сказал Дмитриев.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН политолог Сергей Федоров заявил, что Евросоюз намерен лишить главу европейской дипломатии Каю Каллас полномочий, поскольку ее деятельность не соответствует амбициям объединения. По словам Федорова, предполагаемые реформы дипслужбы также подразумевают экономию средств.