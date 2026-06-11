В Европейском союзе изучают варианты возможной радикальной реформы дипломатической службы ЕС на фоне неудач в работе Европейской службы внешних действий (EEAS) и ее главы Каи Каллас, передает Financial Times со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По их словам, наиболее выгодным решением стала возможность лишения чиновницы и ее отдела с бюджетом в €1 млрд (83,08 млрд рублей) полномочий.

Очевидно, что EEAS не работает так, как должна в современном мире. Это дисфункционально. Проблема конструктивна, поэтому конструкцию нужно восстановить, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что Каллас из-за антироссийской истерии в Европарламенте втайне называют «европейским ядерным сценарием». Как заявил член ЕП от Германии Мартин Зоннеборн, эта «маленькая атомная бомба» способна уничтожить основы безопасности континента. По его словам, если чиновница станет главным переговорщиком с Россией по конфликту на Украине, то у Европейского союза начнутся тяжелые времена — в частности, и без того кризисная ситуация резко обострится.