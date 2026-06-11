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11 июня 2026 в 12:05

Стало известно, почему Евросоюз решил лишить Каю Каллас полномочий

Политолог Федоров: Кая Каллас не соответствует амбициям Евросоюза

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Евросоюз намерен лишить главу европейской дипломатии Каю Каллас полномочий, поскольку ее деятельность не соответствует амбициям объединения, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН политолог Сергей Федоров. По его словам, предполагаемые реформы дипслужбы также подразумевают экономию средств.

Я думаю, есть комплекс причин [провести реформу в Евросоюзе]. Первое, конечно, это явно неудовлетворительная работа дипломатической службы ЕС. Там в большинстве своем работают какие-то отставники, причем из маленьких государств, которые как фигуры не пользуются какой-то популярностью и не способны решать серьезные задачи. Второе — недовольство конкретно Каей Каллас. Она явно не соответствует амбициям Евросоюза. Вопрос экономии, наверное, тоже был не последним, — пояснил Федоров.

Он подчеркнул, что европейцы стремятся сократить бюрократический аппарат и уменьшить расходы. Однако, по мнению политолога, главная причина кроется все же не в экономии средств, а в качестве дипломатов, представляющих Евросоюз.

Евросоюз — забюрократизированная организация, плюс различные внешнеполитические цели отдельных государств. Это все трудно привести к общему знаменателю. Нужна фигура, которая действительно была бы весомой. Каллас явно не справляется с этой задачей. Полагаю, главные страны ЕС думают, что делать, чтобы выступать на международной арене как-то более внушительно. Но для этого нужны новые идеи. Пока, кроме русофобии, магистральных общих тенденций в европейской дипломатии мы ничего не видим. А это явно тупиковый вариант, — заключил Федоров.

Ранее сообщалось, что в ЕС рассматривают радикальную реформу дипломатической службы на фоне неудач Европейской службы внешних действий и ее руководителя Каи Каллас. Одним из наиболее перспективных решений считают лишение чиновницы и ее отдела, который имеет бюджет в €1 млрд (83,08 млрд рублей), полномочий.

Европа
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Кая Каллас
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