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13 июня 2026 в 03:00

Киев начал переводить в ВСУ бойцов из «Айдара» и «Азова»

Марочко: Украина пытается усилить подразделения ВСУ бойцами из «Айдара»

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Командование Вооруженных сил Украины, неся потери в зоне спецоперации, вынуждено усиливать свои подразделения боевиками из нацбатальонов «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Правый сектор» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Это делается для стабилизации линии боевого соприкосновения и поддержки небоеспособных частей.

Все резервы, что есть у украинского командования, сейчас постоянно бросаются на линию боевого соприкосновения для ее стабилизации — это касается и националистических подразделений, — указал Марочко.

Это делается для того, чтобы усилить те подразделения, которые не боеспособны. У них нет определенных квалификаций, навыков и подготовки. Марочко добавил, что националисты также несут потери из-за отсутствия боевого слаживания и взаимодействия.

Ранее российские силовики обнаружили в ЛНР схрон с боеприпасами, брошенными батальоном «Айдар». Там были ящики с гранатами, патронами, минами калибра 82 миллиметра.

Европа
Украина
Андрей Марочко
ВСУ
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