В ЛНР нашли оставленный «Айдаром» схрон с боеприпасами

Силовики обнаружили в ЛНР схрон с боеприпасами, брошенными батальоном «Айдар»

Силовики обнаружили в ЛНР схрон с боеприпасами, брошенными батальоном «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщила РИА Новости военная комендатура региона. Там были ящики с гранатами, патронами, минами калибра 82 миллиметра.

В схроне находились ящики с минами калибра 82 миллиметра для миномета, также снаряженные ленты с патронами калибром 7,62, ящики с патронами и ручными гранатами различных видов, — говорится в сообщении.

Как отметили в комендатуре, примерное местонахождение тайника было установлено после общения с местными жителями. Найденные боеприпасы уничтожили на месте.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы ПВО России за сутки уничтожили 352 украинских беспилотника, 10 управляемых авиабомб и один снаряд РСЗО HIMARS. ВС РФ также ударили по цехам производства, площадкам запуска беспилотников дальнего действия, базам хранения горючего, используемым для снабжения ВСУ.

До этого заминированный тайник с иностранным вооружением был обнаружен под Красноармейском в Донецкой Народной Республике. Изъятое оружие передали в Министерство обороны России.

