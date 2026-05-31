31 мая 2026 в 15:49

Дрон ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями Брянской области

Два мирных жителя Брянской области пострадали при ударе украинского дрона

Фото: Социальные сети
Два мирных жителя Брянской области пострадали при ударе украинского дрона по автомобилю УАЗ «Патриот» в селе Старая Погощь Суземского района, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в МАКСе. Мужчины, находившиеся в машине, получили ранения.

Ранее пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что на трассе «Новороссия» ВСУ с помощью беспилотника атаковали грузовой автомобиль. Информация о состоянии водителя уточняется.

Кроме того, глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова сообщила, что после удара ВСУ по поселку Матвеев Курган в Ростовской области пострадали 17 частных домов, один автомобиль, три торговые точки и аптека. Свет в населенном пункте обещали восстановить в ближайшее время.

Также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали здание администрации Энергодара, жилые дома, автозаправки и въезд в город-спутник ЗАЭС. В результате удара у роддома были повреждены несколько машин и остекление, жертв нет.

