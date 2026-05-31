ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 16:21

Украинский беспилотник пытался уничтожить машину скорой помощи

Ганчев: ВСУ попытались ударить по машине скорой помощи под Харьковом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Водитель скорой помощи получил контузию при атаке дрона ВСУ в Харьковской области, сообщил в Telegram-канале глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Кроме того, украинские войска ударили по машине администрации, которая доставляла продукты питания и строительные материалы, сотрудники не пострадали.

Удар пришелся рядом с автомобилем, водитель получил легкую контузию, а транспортное средство было повреждено осколками, — написал Ганчев.

Также в селе Терны Купянского района дрон ВСУ атаковал жилой дом. В результате взрыва была разрушена кровля, однако, по данным главы ВГА, никто из жителей не пострадал. Ганчев подчеркнул, что украинские атаки нацелены на разрушение гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что украинские беспилотники атаковали гражданский автомобиль в Белгородской области. По информации оперштаба, водитель получил осколочные ранения спины и бедра, медики оказали ему помощь на месте. Также в Краснояружском округе дрон ударил по территории предприятия — повреждены корпуса и линия электропередачи.

Европа
Харьковская область
Виталий Ганчев
беспилотники
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
В Брянской области ранен сотрудник скорой помощи после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.