Украинский беспилотник пытался уничтожить машину скорой помощи

Водитель скорой помощи получил контузию при атаке дрона ВСУ в Харьковской области, сообщил в Telegram-канале глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Кроме того, украинские войска ударили по машине администрации, которая доставляла продукты питания и строительные материалы, сотрудники не пострадали.

Удар пришелся рядом с автомобилем, водитель получил легкую контузию, а транспортное средство было повреждено осколками, — написал Ганчев.

Также в селе Терны Купянского района дрон ВСУ атаковал жилой дом. В результате взрыва была разрушена кровля, однако, по данным главы ВГА, никто из жителей не пострадал. Ганчев подчеркнул, что украинские атаки нацелены на разрушение гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что украинские беспилотники атаковали гражданский автомобиль в Белгородской области. По информации оперштаба, водитель получил осколочные ранения спины и бедра, медики оказали ему помощь на месте. Также в Краснояружском округе дрон ударил по территории предприятия — повреждены корпуса и линия электропередачи.