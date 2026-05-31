Страшная трагедия омрачила празднование победы ПСЖ в Лиге чемпионов Человек погиб в ДТП на фоне погромов в Париже после победы ПСЖ

Один человек погиб в Париже в ДТП на фоне беспорядков после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов, сообщает Franceinfo со ссылкой на прокуратуру. Он врезался на мотоцикле в бетонное ограждение на кольцевой дороге. Авария произошла в ночь с 30 на 31 мая на съезде в направлении Порт-Майо.

Смертельная авария с мотоциклом произошла в ночь с субботы <...> на воскресенье <...> на кольцевой дороге Парижа на фоне празднований победы ПСЖ в Лиге чемпионов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 11 человек пострадали в Париже во время беспорядков, вспыхнувших после победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Среди раненых — семеро полицейских. У одного пострадавшего ножевое ранение, еще один оказался в Сене и попал в реанимацию из-за остановки сердца.

До этого массовые задержания произошли во Франции после победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов. В полиции сообщили, что по всей стране задержаны 326 человек. Финальный матч турнира прошел на стадионе Будапешта.