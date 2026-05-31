ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 17:10

МАГАТЭ зафиксировало повреждения корпуса машинного зала ЗАЭС

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировала незначительные внешние повреждения корпуса машинного зала Запорожской атомной электростанции после атаки беспилотника ВСУ, сообщила пресс-служба организации в соцсети X. Также рядом были обнаружены остатки сгоревшего оптоволокна.

Обнаружены повреждения внешней части машинного корпуса, который, по словам представителей станции, вчера пострадал от удара беспилотника. Во время осмотра территории группа обнаружила повреждения металлического люка, расположенного несколькими этажами выше, а также несколько обломков и остатки сгоревшего оптоволокна на земле, — говорится в сообщении.

30 мая украинский боевой дрон-камикадзе атаковал здание машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС, после чего произошла детонация. В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, однако в стене машинного зала образовалась дыра.

До этого МАГАТЭ сообщило, что уровень радиации на Запорожской атомной электростанции после атаки беспилотника ВСУ остается в норме. Команда смогла это подтвердить с помощью своего измерительного оборудования.

Регионы
МАГАТЭ
Запорожская АЭС
удары ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.