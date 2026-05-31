МАГАТЭ зафиксировало повреждения корпуса машинного зала ЗАЭС

Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировала незначительные внешние повреждения корпуса машинного зала Запорожской атомной электростанции после атаки беспилотника ВСУ, сообщила пресс-служба организации в соцсети X. Также рядом были обнаружены остатки сгоревшего оптоволокна.

Обнаружены повреждения внешней части машинного корпуса, который, по словам представителей станции, вчера пострадал от удара беспилотника. Во время осмотра территории группа обнаружила повреждения металлического люка, расположенного несколькими этажами выше, а также несколько обломков и остатки сгоревшего оптоволокна на земле, — говорится в сообщении.

30 мая украинский боевой дрон-камикадзе атаковал здание машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС, после чего произошла детонация. В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, однако в стене машинного зала образовалась дыра.

До этого МАГАТЭ сообщило, что уровень радиации на Запорожской атомной электростанции после атаки беспилотника ВСУ остается в норме. Команда смогла это подтвердить с помощью своего измерительного оборудования.