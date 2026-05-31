«Жужжалка» вышла в эфир с новым странным посланием Радиостанция УВБ-76 передала послание со словом «тяжомаис»

Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «радиостанция Судного дня», передала послание со словом «тяжомаис», сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи». Сообщение прозвучало в 15:22 по московскому времени.

НЖТИ 63691 ТЯЖОМАИС 2894 6830, — говорится в сообщении.

Ранее в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали слова «вигвам» и «оттягивание». Сообщения были зарегистрированы в четверг, 28 мая.

До этого жители города Заполярный в Мурманской области начали слышать странный шум, который доносится из самой глубокой в мире скважины. Уточняется, что завывания и скрипы местные жители прозвали «звуками ада». Среди местных ходила легенда о том, что на территории Кольской сверхглубокой скважины, которую строили в 1970-х годах, есть мистическое место, куда регулярно ездят любители аномалий.

В конце апреля система глобальной военной связи США, известная как американское «радио Судного дня», передала загадочное сообщение из 21 знака. Особое внимание криптографов привлекло кодовое слово BRADFIELD, стоящее в начале сообщения.