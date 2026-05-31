В Госдуме напомнили о важности развития одного вида туризма

Развитие сельского туризма помогает экономике предприятий, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, такой вид путешествий обеспечивает малые города.

Сельский туризм обеспечивает приток инвестиций в малые города. У сельских территорий и малых городов нашей родины очень большой туристический потенциал. За последние годы интерес к отдыху в сельской местности на внутреннем рынке очень сильно вырос. Этот сегмент дает импульс не только для развития инфраструктуры, но и дает сельхозпредприятиям дополнительный доход. Туризм меняет экономику предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, — заявил он.

Говырин отметил, что, несмотря на уже оказываемую государством поддержку сельскому туризму, необходимо заниматься масштабированием данного проекта. По его словам важно расширять турпоток на отдаленные объекты и обеспечивать высокий уровень инфраструктуры локальных населенных пунктов.

Несколько лет сельский туризм системно поддерживается государством. При этом важно расширять турпоток на объекты, находящиеся в отдаленных населенных пунктах, что будет способствовать созданию в них новых рабочих мест, формированию комфортной среды и сохранению местной идентичности. Очень важно, чтобы федеральные и региональные меры в этом направлении были синхронизированы, дополняя друг друга, лишь в этом случае возможно по-настоящему комплексное развитие сельских территорий. Это позволит субсидировать инфраструктуру для конкретного населенного пункта, которая может быть использована в туристических целях, — заключил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что расходы на туристические поездки по России нужно включить в перечень социальных налоговых вычетов. По словам парламентария, максимальный размер возврата для семьи может составить 65 тыс. рублей.