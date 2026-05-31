Названо число россиян, посетивших КНДР в 2025 году

Более 7 тыс. россиян посетили КНДР в 2025 году, заявил ТАСС глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР Александр Козлов. Он отметил, что это направление становится интересным для туристов из-за разноплановости видов отдыха и местной культуры, передает ТАСС.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что россияне не будут массово ездить в КНДР до решения проблем с визами и логистикой. Он отметил, что отсутствие прямых рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга делает поездки в КНДР неудобными.

До этого глава МВД России Владимир Колокольцев отметил, что ведомство внимательно следит за обеспечением безопасности российских туристов, посещающих КНДР. По его словам, поток туристов из РФ в Северную Корею за последние два года увеличился вдвое. Колокольцев также положительно оценил концепцию КНДР по охране порядка, назвав создание полиции в стране хорошей идеей.