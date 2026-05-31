В Нягани 20-летние юноши устроили смертельное ДТП

Водитель устроил смертельное ДТП в Нягани — его пассажир погиб, еще троих госпитализировали, следует из сообщения Госавтоинспекции Югры в Telegram-канале. Авария произошла с участием Lada Priora и «Газели».

20-летний парень за рулем легковушки, предварительно, при повороте не пропустил машину и столкнулся с грузовиком. В результате 20-летний пассажир легковушки скончался на месте. 23-летний водитель «Газели», водитель и еще два пассажира Lada доставлены в больницу.

