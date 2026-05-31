Бойцы 253-го штурмового полка ВСУ «Арей» понесли потери сразу после переброски в Сумскую область, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. По его данным, на текущий момент существенных изменений в Шосткинском районе не наблюдается, а основная работа по уничтожению целей противника в этом районе ложится на операторов БПЛА и артиллерию.

Анализ некрологов показал, что для стабилизации ситуации в районе Уланово командование ВСУ перебросило националистов из состава 253-го отдельного штурмового полка ВСУ «Арей», которые уже понесли существенные потери на данном участке фронта, — сказал собеседник агентства.

Ранее беженка из Красноармейска рассказала, что пьяные украинские девушки — операторы БПЛА искали пляж в городе, хотя его там никогда не было. По ее словам, женщины жили в соседнем доме и регулярно запускали оттуда дроны.

До этого выяснилось, что командование Вооруженных сил Украины задействовало личный состав 138-й радиотехнической бригады ВВС для оборудования позиций в Черниговской области. По информации источника, это было сделано, чтобы скрыть многомиллионные хищения бюджетных средств.