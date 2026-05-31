31 мая 2026 в 09:46

«Глаза бегали»: пьяные операторы БПЛА устроили бесчинства в Красноармейске

РИА Новости: пьяные девушки — операторы БПЛА ВСУ искали пляж в Красноармейске

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Пьяные украинские девушки — операторы БПЛА искали пляж в Красноармейске Донецкой Народной Республики, хотя его там никогда не было, рассказала РИА Новости беженка из города. По ее словам, женщины жили в соседнем доме и регулярно запускали оттуда дроны.

Ходили по городу в неадекватном состоянии и спрашивали, где здесь пляж. А в Красноармейске пляжа никогда не было. Было видно, что они либо пьяные, либо под наркотиками: глаза бегали, зрачки расширенные, — рассказала собеседница агентства.

Из опасений за родственников, оставшихся на территории Украины, свидетельница попросила не называть ее имя и скрыть лицо.

Ранее стало известно, что ликвидированный в мае итальянский наемник Алекс Пинески рассказывал в соцсетях о трудностях военной службы в ВСУ. Исходя из этих сообщений, журналист Андреа Лучиди пришел к выводу, что ситуация на фронте для украинских сил складывалась хуже, чем об этом писали западные СМИ.

До этого выяснилось, что командование Вооруженных сил Украины задействовало личный состав 138-й радиотехнической бригады ВВС для оборудования позиций в Черниговской области. По информации источника, это было сделано, чтобы скрыть многомиллионные хищения бюджетных средств.

