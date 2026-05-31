31 мая 2026 в 09:39

Раскрыто, какую технологию хакеры превратили в инструмент для взлома

УЦСБ SOC: ИИ помог хакерам увеличить количество эксплойтов на 16,5%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Количество эксплойтов увеличилось на 16,5% благодаря использованию хакерами искусственного интеллекта, сообщили ТАСС аналитики Центра мониторинга информационной безопасности УЦСБ SOC. Нейросети позволяют генерировать адаптивный вредоносный трафик, обходить средства защиты и имитировать человеческое поведение, делая атаки почти неотличимыми от легитимной активности, уточнили эксперты.

Технологии искусственного интеллекта выступают мультипликатором угроз. Алгоритмы позволяют генерировать адаптивный вредоносный трафик, обходить типовые средства защиты и достоверно имитировать человеческое поведение, включая голос и внешний вид, делая атаки почти неотличимыми от легитимной активности. Общее количество эксплойтов за последний год выросло на 16,5% — в первую очередь за счет применения искусственного интеллекта для автоматизации их создания и распространения, — говорится в сообщении.

Ранее вице-председатель Еврокомиссии Хенна Вирккунен заявила, что новые технологии искусственного интеллекта могут позволить хакерам получать доступ к банкам, энергетическим сетям и другой критически важной инфраструктуре ЕС за считаные часы. В ходе пленарной сессии ЕП она отметила, что современные ИИ-системы функционируют на скорости и уровне автоматизации, которые превосходят традиционные циклы киберзащиты.

Кроме того, Федеральное бюро расследований и Агентство национальной безопасности сообщили о масштабной кампании взлома домашних и офисных маршрутизаторов в США. Спецслужбы обвинили в атаке хакерскую группировку APT28, также известную как Fancy Bear.

