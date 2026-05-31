Сообщения итальянского наемника выдали правду об отношении Запада к ВСУ Журналист Лучиди: ликвидированный наемник из Италии жаловался на трудности в ВСУ

Ликвидированный в мае в ДНР итальянский наемник Алекс Пинески рассказывал в соцсетях о трудностях военной службы в ВСУ, заявил ТАСС итальянский журналист с российским гражданством Андреа Лучиди. Из этого, по его словам, следует, что ситуация на фронте для украинских сил складывается хуже, чем об этом пишут западные СМИ.

Интересно, что такой опытный и подготовленный боец, как он, сказал, что «испытывал трудности» на военной службе. Это может означать, что украинские силы, включая спецназ, сталкиваются на фронте с гораздо большими трудностями, чем готов признать Запад, — сказал Лучиди.

Как отметил журналист, в 2024 году Пинески заявил, что «не считал украинский конфликт своим». По словам Лучиди, ВСУ убедили наемника пройти отбор в украинский спецназ, потому что хотели видеть его в своих рядах.

Ранее в Запорожской области уничтожили группу наемников ВСУ из ФРГ и Великобритании. В российских силовых структурах отметили, что на национальности военных указывали найденные у них документы. Среди погибших были молодые люди 2000 и 2003 годов рождения.