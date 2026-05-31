В Воронеже раскрыли последствия массированной атаки ВСУ Частный дом получил повреждения при атаке ВСУ на Воронежскую область

ПВО сбила 21 украинский БПЛА в Воронежской области в ночь на 31 мая, сообщил губернатор региона Александр Гусев в МАКСе. При падении обломков беспилотников повреждения получил частный дом. Пострадавших при атаке нет.

Был обнаружен и уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов поврежден частный дом, — написал Гусев.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении более 50 беспилотников ВСУ в ночь на 31 мая. По его словам, были атакованы девять районов: Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Чертковский, Красносулинский, Верхнедонской, Мартыновский, Матвеево-Курганский, Шолоховский.

В Минобороны РФ между тем проинформировали, что системы ПВО сбили 216 беспилотников ВСУ в ночь на 31 мая. БПЛА уничтожили в 11 регионах России и над акваторией Азовского моря. В ведомстве уточнили, что дроны нейтрализовали в Белгородской, Волгоградской, Воронежской областях, в Краснодарском крае и Крыму.