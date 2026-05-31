В Ростовской области назвали число сбитых за ночь беспилотников ВСУ

Более 50 беспилотников ВСУ сбили в Ростовской области за ночь, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, были атакованы девять районов: Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Чертковский, Красносулинский, Верхнедонской, Мартыновский, Матвеево-Курганский, Шолоховский.

Губернатор отметил, что спасатели продолжают тушить возгорание на топливном хранилище предприятия в Матвеево-Курганском районе. Пострадавших при пожаре нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили 216 беспилотников ВСУ в ночь на 31 мая. БПЛА уничтожили в 11 регионах России и над акваторией Азовского моря. В ведомстве уточнили, что дроны нейтрализовали в Белгородской, Волгоградской, Воронежской областях, в Краснодарском крае и Крыму.

До этого глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что объекты гражданской инфраструктуры в регионе повреждены в результате атаки беспилотников ВСУ. Угроза атаки БПЛА была объявлена в регионе 31 мая в 02:54 мск.