31 мая 2026 в 05:48

При атаке дронов ВСУ в регионе пострадали гражданские объекты

Бусаргин: в Саратовской области дроны ВСУ повредили гражданские объекты

Украинские дроны-перехватчики ODIN Win_Hit Украинские дроны-перехватчики ODIN Win_Hit Фото: Социальные сети
Объекты гражданской инфраструктуры в Саратовской области повреждены в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в своем канале в МАКСе губернатор Роман Бусаргин. Угроза атаки БПЛА была объявлена в регионе в 02:54 мск.

Угроза атаки БПЛА сохраняется. По предварительным данным, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры, — написал Бусаргин.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна голословно возложил на Россию ответственность за инцидент с украинским беспилотником, который румынский истребитель F-16 сбил над территорией страны Балтии. Он отметил, что Таллин не давал Киеву разрешения на использование своего воздушного пространства.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что армия РФ нанесла удары по центрам подготовки и снабжения ВСУ в Днепропетровской области. По его данным, также атакам подверглись объекты ВСУ в районах Днепропетровска, Зеленодольска, Кривого Рога и Павлоградского района. Минобороны РФ не комментировало информацию.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
