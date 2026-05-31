В ЛНР появится новый педагогический колледж

Пасечник: в ЛНР возведут новый педколледж вместо атакованного ВСУ в Старобельске

Фото: kremlin.ru
Власти Луганской Народной Республики построят новый педагогический колледж вместо учебного заведения, разрушенного атакой Вооруженных сил Украины в Старобельске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью Марине Ким в эфире «Соловьев Live». Он подчеркнул, что в новом здании будут готовить учителей, которые воспитают детей настоящими гражданами и патриотами страны.

Будем строить новый. Конечно, будет колледж. Такой же педагогический колледж, где будем готовить учителей, которые дальше будут воспитывать наших детей, нашу детвору — душевными, добрыми, порядочными, настоящими гражданами нашей страны, патриотами, — указал Пасечник.

Он также процитировал президента РФ Владимира Путина, отметив, что на поле боя воюют не солдаты, а учителя и духовники. Поэтому самая главная ценность региона — это люди и будущее детей.

Ранее сообщалось, что в Армении отслужили панихиду в память о погибших в результате трагедии в Старобельске, где под удар ВСУ попал колледж. Пресс-служба посольства РФ в Ереване проинформировала, что богослужения, посвященные погибшим студентам, прошли в храмах Ереванско-Армянской епархии Русской православной церкви 30 мая, в Троицкую родительскую субботу.

