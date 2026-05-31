До 300 тысяч рублей: 5 неочевидных штрафов для дачников в 2026 году

Лето постепенно вступает в свои права, и дачники устремляются на участки. Их ждет сезон активных работ — уборка территории, посадка культур, а также обработка растений от вредителей и болезней. Для владельцев загородной недвижимости к летнему сезону существенно изменили систему запретов и штрафов. Чего нельзя делать на даче и какое наказание можно получить — в материале NEWS.ru.

Как могут наказать дачника за бездействие на участке

К сезону 2026 года всех владельцев загородной недвижимости коснется ужесточение земельного и природоохранного законодательства, рассказал в беседе с NEWS.ru адвокат по экологическим делам, управляющий партнер адвокатского бюро «Жаров Группа» Евгений Жаров. Речь идет, в частности, об ответственности за заброшенные участки.

«В первую очередь законодатель принципиально изменил подход к наказанию за неиспользование участков, введя новые штрафы с 1 марта 2026 года. Если раньше сумма была фиксированной, то теперь ключевым нововведением стала прямая привязка штрафа к кадастровой стоимости объекта. Для граждан он составляет от 1% до 1,5% от этой стоимости. Что особенно важно — нижний порог не может быть менее 20 тыс. рублей», — отметил эксперт.

Он добавил, что были серьезно увеличены санкции за конкретные нарушения. Например, за бездействие в борьбе с борщевиком Сосновского для физических лиц предусмотрен штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. За нецелевое использование земли придется заплатить от 0,5% до 1% ее кадастровой стоимости, но не менее 10 тыс. рублей.

В свою очередь старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова сообщила в беседе с NEWS.ru, что к ответственности привлекают собственников, которые не используют землю более трех лет.

По ее словам, с 1 сентября 2025 года были закреплены конкретные признаки заброшенности участка:

более половины его площади захламлено мусором, он не убирается больше года, порос сорняками высотой свыше одного метра или дикими деревьями;

на участке, отведенном под индивидуальное жилищное строительство, нет зарегистрированного дома в течение семи и более лет;

на участке стоят полуразрушенные строения без признаков ремонта.

«При систематическом игнорировании предписаний участок могут изъять через суд. Однако это исключительная мера, применяемая лишь после серии предупреждений», — пояснила эксперт.

Кроме того, 1 марта 2026 года вступил в силу закон № 295-ФЗ, установивший порядок определения и изменения видов разрешенного использования земельных участков, отметила Пшеничникова. По ее словам, правообладатели могут самостоятельно выбирать вид использования из федерального классификатора при условии соблюдения категории земли и зонирования территории.

Для большинства дачников эти нововведения практически ничего не меняют. Ранее установленные виды использования участка сохраняются автоматически.

Чего нельзя делать на садовом участке

Жаров подчеркнул, что существует ряд неочевидных для обывателя запретов, которые активно отслеживаются ответственными органами. По его словам, самым неожиданным решением стало расширение зоны ответственности за пределы забора. Теперь дачники обязаны содержать в порядке так называемую придомовую территорию шириной от одного до пяти метров, прилегающую к участку со стороны дороги или леса.

«Мойка автомобиля на даче квалифицируется как загрязнение почвы и влечет штраф до 5000 рублей. Существенно изменились правила пожарной безопасности. Теперь в радиусе пяти метров от любых деревянных построек категорически запрещено оставлять сухую траву — ее необходимо выкашивать. Мангал разрешается устанавливать на расстоянии не менее пяти метров от строений — раньше норматив был три метра», — сказал адвокат.

Пшеничникова отметила, что правила разведения огня на участке из года в год массово нарушаются. Она добавила, что открытый костер допускается не ближе 15 метров от любой постройки. Сжигать мусор в металлической бочке разрешается не ближе 7,5 метра от построек, в яме — не ближе 15 метров. При этом пластик, резину и глянцевую бумагу сжигать запрещено. В соответствии со статьей 20.4 КоАП штраф за нарушение составляет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, а в пожароопасный сезон — до 20 тыс.

«Еще один малоизвестный запрет касается скважин. Обычный колодец и неглубокая песчаная скважина до 40 метров не требуют лицензии. Однако артезианская скважина на известняк подлежит обязательному лицензированию. За самовольное бурение грозит штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей», — сказала она.

Каких животных нельзя разводить на дачных участках в СНТ

Отдельного внимания заслуживает запрет, касающийся диких животных. Теперь на дачных участках нельзя держать не только крупных хищников, но и удавов длиной более четырех метров, а также некоторые виды скорпионов и пауков, заявил Жаров. Кроме того, в перечень запрещенных вошли некоторые экзотические виды животных, в частности крокодилы и бегемоты.

В свою очередь Пшеничникова пояснила, что в СНТ запрещено разводить крупный скот, в частности коров, а также свиней и коз. Их содержание допускается только на землях личного подсобного хозяйства.

«Куры, кролики и пчелы разрешены, но для пасеки нужно возвести двухметровый сплошной забор и оформить ветеринарный паспорт на семью пчел. Штраф за нарушение этих норм достигает 10 тыс. рублей», — подчеркнула она.

Какие растения запрещено выращивать на дачном участке в СНТ

По словам Жарова, тема растений, за выращивание которых грозит административная и уголовная ответственность, стала самой острой. В 2026 году всех собственников обязали уничтожать не только борщевик Сосновского, но и такие инвазивные виды, как люпин многолистный, клен ясенелистный и амброзия полыннолистная. Что касается растений, содержащих психоактивные вещества, то перечень запрещенных пополнился ипомеей трехцветной (садовый вьюнок), гармалой обыкновенной, турбиной щитковидной, голубым лотосом и мимозой хостилис.

«Крайне важный для защиты юридический нюанс: ответственность за наличие таких растений на участке наступает вне зависимости от того, знал ли собственник об их статусе и культивировал ли он их намеренно. Даже если они выросли сами, придется отвечать», — предупредил адвокат.

Если количество кустов не превышает 10 штук, то дачнику грозит административная ответственность со штрафом до 5 тыс. рублей или арест до 15 суток, уточнил Жаров. Если на участке были обнаружены от 10 до 100 растений, то это уголовное преступление. Согласно статье 231 УК РФ, нарушителю грозит штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет. За выращивание более 100 кустов можно получить до восьми лет тюрьмы, отметил юрист.

«Учитывая столь серьезные изменения, я настоятельно рекомендую вам незамедлительно провести ревизию своих участков на предмет любой дикорастущей флоры, вызывающей сомнения, и внимательно изучить региональные списки инвазивных растений, которые могут различаться в зависимости от субъекта РФ», — посоветовал он.

Пшеничникова отметила, что раньше обязанность уничтожать инвазивные растения касалась только владельцев сельскохозяйственных угодий. Теперь она распространяется на каждого собственника вне зависимости от категории и назначения земли.

