Клещевой энцефалит в 2026-м: самые опасные регионы РФ, что делать при укусе

Роспотребнадзор опубликовал список регионов с наиболее высоким риском заражения клещевым энцефалитом в 2026 году. Какие субъекты РФ вошли в перечень, как происходит инфицирование и что сделать для защиты от членистоногих — в материале NEWS.ru.

В каких регионах РФ высок риск подхватить клещевой энцефалит

Роспотребнадзор представил обновленный перечень регионов России, где сохраняется повышенный риск заражения клещевым энцефалитом. В список вошли субъекты из всех федеральных округов, включая отдельные районы с наиболее неблагоприятной ситуацией.

Так, в Центральной России наибольшая вероятность заражения отмечается в Ивановской и Костромской областях, а также в отдельных районах Подмосковья — Дмитровском и Талдомском. Кроме того, в зоне риска находятся Тверская и Ярославская области.

На северо-западе страны эндемичными по клещевому энцефалиту являются Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская и Псковская области. В этот перечень также включены Калининградская область, Республика Карелия и Коми.

На юге России к эндемичным территориям были отнесены Крым и Севастополь. В Приволжском федеральном округе список значительно шире. В него входят Кировская, Нижегородская, Самарская, Ульяновская и Оренбургская области, Пермский край, а также республики Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия.

В перечень также вошли Уральский и Сибирский федеральные округа. На Дальнем Востоке меры предосторожности нужно соблюдать жителям Амурской и Сахалинской областей, Бурятии, Забайкальского края, Еврейской автономной области, Приморья, Якутии и Хабаровского края.

Как происходит заражение клещевым энцефалитом

Клещевой энцефалит передается не только через укусы клещей, рассказала NEWS.ru инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина. По ее словам, можно заразиться пищевым путем — главным образом от молочных продуктов больных животных, рогатого скота. Это происходит в том случае, когда молочные продукты прошли недостаточную термическую обработку.

Хотя в Московской области и Центральной России есть эндемичные районы, случаи заражения чаще регистрируются в Сибири, на Дальнем Востоке и на севере страны.

«Пациенты, побывав на этих территориях, возвращаются домой и заболевают. К сожалению, в Российской Федерации до сих пор регистрируются формы энцефалита, которые делают людей инвалидами на всю жизнь, с очень тяжелой инвалидностью», — отметила она.

При этом Мескина подчеркнула, что в некоторых случаях заболевания, вызванные вирусом клещевого энцефалита, могут протекать подобно гриппу, не приводя к серьезным последствиям.

«Учитывая высокий процент тяжелых форм с последствиями, к этому заболеванию нужно относиться внимательно», — сказала врач.

Как защититься от клещевого энцефалита

Вакцинация считается самым надежным способом профилактики клещевого энцефалита, подчеркнула инфекционист. Мескина отметила, что прививки рекомендуется делать людям, которые имеют контакты в природных очагах инфекции: охотникам, работникам леса, животноводческих предприятий, грибникам, путешественникам и так далее.

По словам врача, сейчас путешествия в эндемичные регионы пользуются большой популярностью, поэтому туристам рекомендуется прививаться заранее. Вакцинация начинается за полгода до планируемой поездки и состоит из трех доз, сказала инфекционист.

«Сначала делают две прививки с интервалом в месяц, через полгода ставят еще одну. Когда у человека три прививки, он хорошо защищен. Эту процедуру надо повторять каждые три года», — заявила медик.

По словам Мескиной, тем людям, которые не планируют посещать эндемичные регионы, прививаться не требуется. По желанию можно вакцинироваться, поскольку препарат, как правило, хорошо переносится.

«Не существует специфических средств, воздействующих на этот вирус. Поэтому, к сожалению, предоставляется только поддерживающее лечение, в зависимости от симптомов. Иногда пациенты говорят: „Сделайте нам, пожалуйста, иммуноглобулин, который упоминается как средство профилактики клещевого энцефалита“. К сожалению, его действенность переоценивают, хотя он не исключен из наших рекомендаций», — сказала эксперт.

Зачем нужно отправлять клеща на анализ в лабораторию

Если клещ уже присосался к коже, рекомендуется его удалить и отнести в лабораторию для обследования, посоветовала Мескина. Она напомнила, что, помимо энцефалита, клещи могут переносить боррелиоз и другие заболевания. Эта услуга не входит в полис ОМС и предоставляется за счет пациента, предупредила медик.

«Нужно аккуратно удалить клеща, положить его в пластиковую баночку и отнести в лабораторию для дальнейшего исследования. Если соблюдаются эти правила, то вероятность заболеть меньше. Чем дольше клещ остается на коже, тем больше возможность заразиться. Некоторые считают, что нужно его намазать чем-то жирным, например, кремом, и он сам отвалится. Так делать нельзя. Когда клещ начинает задыхаться из-за отсутствия кислорода, он выпускает слюну, и риски заражения возрастают», — пояснила Мескина.

Врач добавила, что в парках, как правило, проводят обработку от клещей. Кровососов можно встретить в лесу, где требуется специальная защита: резинки на рукавах, заправленные в носки брюки, а также тщательный осмотр себя и товарищей.

«Нужно проверить свою одежду, кожу, волосистую часть головы, а также зону за ухом — клещ может заползти куда угодно и присосаться. Если вы принесли домой из леса ягоды, грибы или букеты цветов, то в них также могут быть членистоногие. Клещ может присосаться во время прогулки с собакой», — резюмировала специалист.

