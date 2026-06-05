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05 июня 2026 в 17:44

Аксенов раскрыл, как обеспечат бензином выезжающих из Крыма туристов

Аксенов: выезжающих из Крыма туристов обеспечат бензином на специальных АЗС

Сергей Аксенов Сергей Аксенов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Выезжающих из Крыма туристов обеспечат бензином, для этого будут определены автозаправочные комплексы, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. По его словам, также работает горячая линия Министерства курортов и туризма, правительство региона рассматривает все заявки в ручном режиме.

Для туристов, у которых возникли сложности с выездом за пределы Республики Крым, работает телефонная горячая линия Министерства курортов и туризма Республики Крым — 8-800-511-80-18. Будут определены автозаправочные комплексы по регионам (юг, западное побережье, центр), на которых гости смогут заправиться, чтобы выехать с полуострова, — сообщил Аксенов.

Ранее Министерство топлива и энергетики Крыма опубликовало на своем сайте интерактивную карту наличия бензина на автозаправках региона. С ее помощью жители могут узнать, на каких АЗС есть топливо. Аксенов добавил, что карта охватывает все муниципалитеты.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что топливо для города закуплено в достаточном количестве и власти планируют наращивать поставки. Согласно данным, которые привели чиновники в ходе аппаратного совещания, в Севастополе запас топлива для обеспечения городских нужд сформирован на 1,5 месяца.

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