Крымчанам станет легче заправлять автомобили

Министерство топлива и энергетики Крыма опубликовало на своем сайте интерактивную карту наличия бензина на автозаправках региона. С ее помощью жители могут узнать, на каких АЗС есть топливо. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале добавил, что карта охватывает все муниципалитеты.

Корреспондент NEWS.ru ознакомился с ней: на карте обозначены заправки по всему Крыму с информацией о наличии дизельного топлива, а также бензина АИ-92 и АИ-95. В данный момент продажа ведется по талонам и топливным картам.

Завтра, 3 июня, на официальном сайте Министерства топлива и энергетики РК будет опубликована интерактивная карта, которая поможет крымчанам находить АЗС с наличием топлива в каждом муниципалитете республики. Прошу крымчан и гостей Республики Крым набраться терпения, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, — написал Аксенов.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что топливо для города закуплено в достаточном количестве и власти планируют наращивать поставки. Согласно данным, которые привели чиновники в ходе аппаратного совещания, в Севастополе запас топлива для обеспечения городских нужд сформирован на 1,5 месяца.