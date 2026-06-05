Путин поручил смягчить переход бизнеса в новую категорию при росте

Президент России Владимир Путин в ходе панельной сессии Петербургского международного экономического форума поручил правительству и ВЭБу подготовить концепцию плавного перехода бизнеса в более высокую категорию по мере его роста. Российский лидер обратил внимание на необходимость смягчения действующих механизмов налогового администрирования, передает корреспондент NEWS.ru.

Нужно минимизировать эти издержки, обеспечить так называемый бесшовный переход бизнеса в более высокую категорию, в том числе с помощью готовых цифровых решений или индивидуального сопровождения, — сказал Путин.

По его словам, нужно обеспечить такие условия, при которых развивающееся предприятие не сталкивалось бы с резким изменением налоговой нагрузки, поскольку у него и так возникают организационные трудности и дополнительные финансовые затраты. Президент также поручил правительству отложить планировавшееся понижение порога выручки для упрощенной системы налогообложения и зафиксировать его на текущем уровне.

Ранее Путин заявил, что Россия досрочно достигла цели по снижению уровня бедности, установив показатель в 6,7% в 2025 году. Он отметил, что это опережает план, который предусматривал снижение до 7% к 2030 году.