Путин сообщил о снижении уровня бедности в России раньше срока Путин: уровень бедности в России снизили до отметки 6,7% раньше срока

Россия досрочно достигла цели по снижению уровня бедности, установив показатель в 6,7% в 2025 году, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств. Это опережает план, который предусматривал снижение до 7% к 2030 году.

Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7%. В 2025 году досрочно мы выполнили эту задачу, причем с превышением показателя — 6,7%, — заявил глава государства.

Ранее стало известно, что к 2030 году потребность экономики в работниках составит порядка 3,1 млн человек. Также в ближайшие пять лет на фоне выхода россиян на пенсию планируется заместить порядка 11 млн рабочих мест.

Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак указал, что за последние три года реальные заработные платы россиян выросли почти на четверть. Подведя итоги социально-экономического развития страны, он пришел к выводу, что уровень бедности опустился до минимальных за всю историю показателей. Устойчивость рынка труда также поддерживается рекордно низкой безработицей (2,8% по итогам 2025 года).