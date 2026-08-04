На Западе раскрыли хитрый план лидеров Европы против Трампа WP: европейские политики не хотят идти на уступки Трампу

Европейские лидеры все меньше склонны идти на уступки президенту США Дональду Трампу, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на неназванного дипломата. При этом, по его словам, политики продолжают льстить главе Белого дома, поскольку осознают эффективность такого подхода.

Лидеры по-прежнему готовы льстить Трампу, особенно в частном порядке, но они менее склонны идти на уступки, которых он хочет, — говорится в материале.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США оказались менее могущественными, чем многие считали. По его словам, представление об исключительной силе страны привело руководство к высокомерию и чрезмерной оценке собственных возможностей. Журналист отметил, что в современном мире действуют различные центры влияния, среди которых он назвал Китай и международное деловое сообщество.

До этого Карлсон подчеркнул, что США не начали бы войну против Ирана, если бы президентом был нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс. Он отметил, что не может представить, чтобы тот решил начать две войны ради борьбы с фантомной ядерной программой.