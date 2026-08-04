Иммунолог ответил, как передается циклоспороз

Циклоспороз может передаваться через зараженную еду, рассказал MIR24.TV аллерголог, иммунолог Владимир Болибок. Он отметил, что сейчас одна из крупнейших вспышек этого заболевания произошла в США.

Заболевание вызывает микроскопический паразит под названием циклоспора (Cyclospora cayetanensis). Попадая в организм с едой, он провоцирует острую кишечную инфекцию — циклоспороз. Главный симптом — сильная водянистая диарея, которую в народе уже прозвали «взрывной». К этому добавляются спазмы в животе, тошнота, потеря аппетита и сильная усталость, — рассказал Болибок.

Иммунолог подчеркнул, что первые симптомы обычно проявляются через неделю после употребления зараженной пищи. По его словам, смертельных случаев заболевания пока не зафиксировали.

Ранее доктор Тэйлор Уоллес заявил, что вспышка циклоспороза в США, вызывающего сильную диарею, может выйти за пределы страны. По его словам, основную опасность представляют зараженные продукты — в том числе те, что продавались в Мексике.