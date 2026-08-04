Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 14:44

Иммунолог ответил, как передается циклоспороз

Иммунолог Болибок: циклоспороз передается через зараженную еду

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Циклоспороз может передаваться через зараженную еду, рассказал MIR24.TV аллерголог, иммунолог Владимир Болибок. Он отметил, что сейчас одна из крупнейших вспышек этого заболевания произошла в США.

Заболевание вызывает микроскопический паразит под названием циклоспора (Cyclospora cayetanensis). Попадая в организм с едой, он провоцирует острую кишечную инфекцию — циклоспороз. Главный симптом — сильная водянистая диарея, которую в народе уже прозвали «взрывной». К этому добавляются спазмы в животе, тошнота, потеря аппетита и сильная усталость, — рассказал Болибок.

Иммунолог подчеркнул, что первые симптомы обычно проявляются через неделю после употребления зараженной пищи. По его словам, смертельных случаев заболевания пока не зафиксировали.

Ранее доктор Тэйлор Уоллес заявил, что вспышка циклоспороза в США, вызывающего сильную диарею, может выйти за пределы страны. По его словам, основную опасность представляют зараженные продукты — в том числе те, что продавались в Мексике.

Здоровье
заболевания
врачи
симптомы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Токсичные валюты»: экономист дал прогноз курса доллара до конца года
США выслали своих шпионов на Кубу
На Западе оценили последствия миграционного кризиса в Сеуте для Европы
«Мы не достигли совершенства»: врач рассказал о перспективах печати органов
Назван бюджетный продукт, который закроет потребность в витамине С
Россиянам раскрыли секреты выбора хорошего арбуза
Терапевт объяснила, когда нужно делать прививку от гриппа
Юрист ответил, как получить дополнительные меры поддержки после 70 лет
Путин подписал закон об упрощенной регистрации авто в новых регионах
Часть пострадавших при атаке на Чехов перевели в Москву
Одного из основателей «Ляпис Трубецкой» заочно приговорили к тюрьме в РБ
Подозрительный предмет обнаружили у одного из штабов НАТО
Мощные ливни с грозами и жара до +30: погода в Москве в конце недели
Нутрициолог перечислила продукты, поддерживающие здоровье печени
Британский доброволец ВС РФ показательно сжег флаг родной страны
В России рассказали о вероятности ухудшения отношений Украины и Турции
Автоэксперт объяснил причины роста популярности электрокаров
Севастопольцев предупредили о неоднократных взрывах в нескольких районах
Сотрудник ФБР украл крипту на $1 млн и сам сдался полиции
В Европе испугались «технофашизма» от американской компании
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.