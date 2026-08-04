Появились новые подробности об ударе по складу Wildberries в Ленобласти

Появились новые подробности об ударе по складу Wildberries в Ленобласти Пожар на складе Wildberries в Ленобласти удалось локализовать

В Ленинградской области локализовали пожар на складе Wildberries в Красном Бору, разгоревшийся после атаки ВСУ, сообщила пресс-служба маркетплейса в Telegram-канале. По данным компании, спасатели ликвидировали все очаги открытого горения. Часть логистического центра удалось уберечь от пожара. Сейчас сотрудники оценивают объемы сохраненного товара.

Возгорание на логистическом объекте в Красному Бору локализовано, очаги открытого горения ликвидированы. Благодаря оперативным действиям профильных служб часть территории объекта не пострадала. Ведется предварительная оценка сохраненного товара, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пожар на складе «Ленты» в Ленинградской области, вспыхнувший после падения украинского беспилотника, также смогли полностью ликвидировать. В результате инцидента пострадал один из сотрудников распределительного центра.

До этого губернатор Александр Дрозденко сообщал, что власти Ленинградской области сформировали оперативный штаб после удара ВСУ по складу Wildberries в Красном Бору Тосненского района. По его словам, после попадания украинского беспилотника в складскую зону произошло возгорание.