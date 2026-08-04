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04 августа 2026 в 16:01

Британский доброволец ВС РФ показательно сжег флаг родной страны

Ирландец из ВС РФ сжег британский флаг в знак протеста против решения Лондона

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Британский доброволец Вооруженных сил России Эйден Миннис с позывным Ирландец показательно сжег флаг Великобритании, сообщает NEWS.ru. Свой поступок боец объяснил протестом против поддержки Лондоном действий украинских военных и дезинформации в британской пропаганде.

Миннис публично заявил о полном разрыве связи со своей родиной. Военнослужащий подчеркнул, что тем самым отдает присягу России.

Место моего рождения — дело случая, а вот моя совесть — дело выбора. Я не присягаю на верность британскому флагу, моя единственная присяга — России и ее народу, — заявил боец.

Ранее Минис констатировал, что большая часть населения Великобритании подвержена влиянию русофобской пропаганды, даже если она откровенно лжива. По его словам, это происходит из-за отсутствия критического мышления у британских обывателей.

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