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04 августа 2026 в 16:52

«Будут спорные ситуации»: Тангара оценила гид против сексуализации женщин

Легкоатлетка Тангара назвала гид против сексуализации женщин правильным вектором

Эмилия Тангара Эмилия Тангара Фото: Илья Хамов / РИА Новости
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Чемпионка России 2026 года в беге на дистанцию 400 метров с барьерами Эмилия Тангара назвала правильным вектором развития новый гид против сексуализации женщин, разработанный Европейской легкоатлетической ассоциацией и Европейским вещательным союзом. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что в течение карьеры не сталкивалась с подобными ситуациями.

На нас это не распространяется. Сколько идут трансляции — я с этим не сталкивалась, поэтому мне сложно судить. Считаю, что отчасти это правильный гайд, но, возможно, будет слишком обрубать. Где-то можно будет притянуть за уши, будут какие-то спорные ситуации. Как вектор — правильный, по реализации — посмотрим, — сказала Тангара.

Ранее чемпионка России в беге на 1500 и 5000 метров Светлана Аплачкина рассказала, что международная изоляция сильно сказывается на психологии отечественных легкоатлетов, поскольку спортсмены могут выступать только на внутренних стартах. Она заявила о стремлении как можно скорее выступить на международной арене из-за желания конкуренции. По ее словам, особенно тяжело было в этом сезоне.

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В. Байбаков
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