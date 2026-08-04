«Будут спорные ситуации»: Тангара оценила гид против сексуализации женщин

Чемпионка России 2026 года в беге на дистанцию 400 метров с барьерами Эмилия Тангара назвала правильным вектором развития новый гид против сексуализации женщин, разработанный Европейской легкоатлетической ассоциацией и Европейским вещательным союзом. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что в течение карьеры не сталкивалась с подобными ситуациями.

На нас это не распространяется. Сколько идут трансляции — я с этим не сталкивалась, поэтому мне сложно судить. Считаю, что отчасти это правильный гайд, но, возможно, будет слишком обрубать. Где-то можно будет притянуть за уши, будут какие-то спорные ситуации. Как вектор — правильный, по реализации — посмотрим, — сказала Тангара.

Ранее чемпионка России в беге на 1500 и 5000 метров Светлана Аплачкина рассказала, что международная изоляция сильно сказывается на психологии отечественных легкоатлетов, поскольку спортсмены могут выступать только на внутренних стартах. Она заявила о стремлении как можно скорее выступить на международной арене из-за желания конкуренции. По ее словам, особенно тяжело было в этом сезоне.