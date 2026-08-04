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04 августа 2026 в 17:43

В Кремле рассказали, о чем Путин говорил с президентом Бразилии

Путин обсудил с Лулой да Силвой укрепление отношений между Россией и Бразилией

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой обсудил развитие двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание диверсификации товарооборота, сообщила пресс-служба Кремля в МАКСе. Отмечается, что переговоры состоялись по инициативе бразильской стороны.

Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в различных областях, в том числе с учетом итогов прошедшего в Бразилиа в начале этого года заседания Российско-бразильской Комиссии высокого уровня и других контактов, — говорится в сообщении.

Ранее председатель Совета предпринимателей Бразилия — Россия и президент Бразильской ассоциации кофейной промышленности Павел Кардозу заявил, что бразильское правительство совместно с Россией разрабатывает меры против антироссийских санкций США. Он отметил, что обе страны намерены поддерживать растущий товарооборот.

«Новость дополняется…

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