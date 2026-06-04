Бразилия обозначила позицию по отношению к антироссийским санкциям США Предприниматель Кардозу: власти Бразилии разрабатывают меры против санкций США

Правительство Бразилии совместно с Россией разрабатывает меры против антироссийских санкций США, заявил Lenta.ru председатель Совета предпринимателей Бразилия — Россия и президент Бразильской ассоциации кофейной промышленности Павел Кардозу в рамках ПМЭФ-2026. Он отметил, что обе страны намерены поддерживать растущий товарооборот.

Правительства России и Бразилии предлагают меры, чтобы упростить потоки финансов между двумя странами. Над этим активно работают премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-президент Бразилии Жералду Алкмин, — подчеркнул Кардозу.

Предприниматель выразил надежду на развитие бизнес-диалога между государствами. Он также отметил взаимный интерес России и Бразилии к торговле.

Ранее директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь заявил, что Бразилия может стать ключевым партнером России в латиноамериканском регионе в новой экономической ситуации. По его словам, это обусловлено сходством ценностей и подходов к международной политике двух стран.