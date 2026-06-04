ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 13:19

Бразилия обозначила позицию по отношению к антироссийским санкциям США

Предприниматель Кардозу: власти Бразилии разрабатывают меры против санкций США

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительство Бразилии совместно с Россией разрабатывает меры против антироссийских санкций США, заявил Lenta.ru председатель Совета предпринимателей Бразилия — Россия и президент Бразильской ассоциации кофейной промышленности Павел Кардозу в рамках ПМЭФ-2026. Он отметил, что обе страны намерены поддерживать растущий товарооборот.

Правительства России и Бразилии предлагают меры, чтобы упростить потоки финансов между двумя странами. Над этим активно работают премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-президент Бразилии Жералду Алкмин, — подчеркнул Кардозу.

Предприниматель выразил надежду на развитие бизнес-диалога между государствами. Он также отметил взаимный интерес России и Бразилии к торговле.

Ранее директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь заявил, что Бразилия может стать ключевым партнером России в латиноамериканском регионе в новой экономической ситуации. По его словам, это обусловлено сходством ценностей и подходов к международной политике двух стран.

Мир
Бразилия
санкции
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин на немецком языке ответил на вопрос о посредниках
Путин раскрыл, что сказал бы при подписании мира с Украиной
Дроны ВСУ атаковали пять регионов России
Путин рассказал, как в будущем будет применяться «Орешник»
Путин заявил о позитивном развитии отношений с Азербайджаном
Путин удивился реакции на его слова о Шредере как о возможном переговорщике
Путин заявил, что контроль над Донбассом не мешает сделке по Украине
Путин раскрыл, какие отношения у него сложились с Си Цзиньпином
Путин объяснил, почему ВС Россиии ударили «Орешником» по «сараю»
Путин намекнул на «кое-что» в арсенале России, которого нет у Украины
Путин раскрыл, в какой сфере Россия и Китай работают вместе
«Наиболее существенная»: Путин назвал причину потери территорий Украиной
Эксклюзивные рисунки Джона Леннона передали в британский музей
В американской торговой палате назвали главную цель Трампа по России
Путин сообщил о бесполезном давлении США на одного из партнеров России
Путин указал на важную особенность дружбы Китая и России
В КНР засекли секретную подлодку, червь ударил по экономике США: что дальше
Попросивший гражданство у Путина американский журналист отправится на СВО
«По восходящей»: Путин оценил отношения с Казахстаном
«Лучшее творение»: глава делегации США поделился впечатлениями о Петербурге
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.