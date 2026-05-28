28 мая 2026 в 20:06

В РАН назвали ключевого партнера России в Латинской Америке

Розенталь: Бразилия может стать ключевым партнером России

Бразилия может стать ключевым партнером России в латиноамериканском регионе в новой экономической ситуации, заявил директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь в беседе с РИА Новости. По его словам, это обусловлено сходством ценностей и подходов к международной политике двух стран.

Наиболее, наверное, высокий шанс на укрепление нашего сотрудничества (в Латинской Америке. — NEWS.ru) имеет, конечно, Бразилия. И дело не только в том, что мы с Бразилией, в общем-то, тоже выражаем общие ценности и подходы к международным отношениям, но и в том, что именно бразильская экономика на сегодняшний день, наверное, наиболее развитая экономика в регионе, — отметил Розенталь.

Россия выстроила наиболее активные экономические связи именно с Бразилией. В результате доля страны-партнера в товарообороте РФ со всей Латинской Америкой составляет около трех четвертей, заключил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что позиции Москвы и Астаны во внешней политике близки и во многом даже совпадают. Глава РФ прибыл в республику с трехдневным визитом.

