Массовый приступ паники случился на борту самолета при посадке в Колумбии

Рейс авиакомпании Avianca из Боготы в Пасто столкнулся с сильной турбулентностью и густым туманом, передает газета The Sun. В материале говорится, что в салоне самолета началась паника среди пассажиров.

Лайнер Avianca выполнял внутренний рейс по маршруту Богота — Пасто. Аэропорт Антонио Нариньо, куда должен был приземлиться самолет, находится высоко в Андах. Он известен сложными условиями для пилотов, включая короткую полосу, горный рельеф, частые туманы и сильные ветры.

Перед началом снижения экипаж предупредил пассажиров о непогоде и попросил их глубоко дышать, чтобы справиться с возможной тревогой. Тем не менее, когда самолет вошел в густой туман и зону турбулентности, пассажиры не выдержали.

Пилоты дважды пытались осуществить заход на посадку, но оба раза из-за небезопасных погодных условий уходили на второй круг. В результате командир принял решение развернуть самолет и вернуться в аэропорт вылета — Боготу.

Ранее самолет Airbus экстренно сел в аэропорту в Емельяновском муниципальном округе под Красноярском. Воздушное судно благополучно приземлилось, пострадавших не было.

16 мая в Хорватии самолет Airbus A220 авиакомпании Croatia Airlines не смог взлететь и выкатился на газон. Во время происшествия лайнер задел ограждение турбиной и повредил его. По предварительным данным, на борту рейса находились 135 человек. Сообщений о пострадавших не поступало.