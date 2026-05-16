Самолет «дрифтанул» на взлетно-посадочной полосе в Хорватии

В Хорватии самолет Airbus A220 не смог взлететь и выкатился на газон

В Хорватии самолет Airbus A220 авиакомпании Croatia Airlines не смог взлететь и выкатился на газон. Во время происшествия лайнер задел ограждение турбиной и повредил его.

По предварительным данным, на борту рейса находились 135 человек. Сообщений о пострадавших не поступало.Известно, что этот самолет был новым, ему всего 11 месяцев. Общий налет составляет чуть менее 2 тыс. часов.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация о возможных повреждениях самого лайнера и о задержках рейсов уточняется.

