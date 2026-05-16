Самолет «дрифтанул» на взлетно-посадочной полосе в Хорватии

В Хорватии самолет Airbus A220 не смог взлететь и выкатился на газон

В Хорватии самолет Airbus A220 авиакомпании Croatia Airlines не смог взлететь и выкатился на газон. Во время происшествия лайнер задел ограждение турбиной и повредил его.

По предварительным данным, на борту рейса находились 135 человек. Сообщений о пострадавших не поступало.Известно, что этот самолет был новым, ему всего 11 месяцев. Общий налет составляет чуть менее 2 тыс. часов.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация о возможных повреждениях самого лайнера и о задержках рейсов уточняется.

Ранее самолет авиакомпании SunExpress, который следовал по маршруту Бристоль — Анталья, экстренно приземлился в аэропорту Лондона (Станстед) из-за поступившего сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве. Позднее силовики выяснили, что сообщение было фейковым.

До этого самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета. Там приостанавливали прием и отправку рейсов. Руководство аэропорта отметило, что ситуация находится под контролем. В то же время стало известно, что самолет Azur Air, который вылетел из Тюмени в Нячанг и подал сигнал тревоги, успешно приземлился в Мьянме.

