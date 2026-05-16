Летевший в Анталью самолет экстренно посадили из-за сообщений о бомбе Летевший в Анталью самолет SunExpress посадили в Лондоне из-за сообщений о бомбе

Самолет авиакомпании SunExpress, который следовал по маршруту Бристоль — Анталья, экстренно приземлился в аэропорту «Лондон-Станстед» из-за поступившего сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве, сообщило агентство DHA. Позднее силовики выяснили, что сообщение было фейковым.

После проведенного досмотра выяснилось, что сообщение о бомбе было ложным, — уточнило агентство.

По информации источника, сигнал об угрозе поступил вскоре после взлета лайнера. В ответ на это экипаж принял решение немедленно посадить воздушное судно. На месте были организованы все необходимые проверки и тщательный досмотр самолета.

