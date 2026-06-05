Костин предсказал размер ключевой ставки к концу 2026 года Костин допустил снижение ключевой ставки до 12% к концу года

Ключевая ставка к концу 2026 года, скорее всего, будет находиться на уровне 12% годовых, сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, прогноз актуален лишь в том случае, если не произойдет каких-либо «чрезвычайных происшествий».

Ну видите, темпы, с которыми сегодня Центральный банк снижает [ключевую ставку], если так экстраполировать до конца года, то, скорее, ближе к 12% [годовых] будет. Если не произойдет каких-то чрезвычайных в одну или в другую сторону происшествий, — сказал Костин.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что ключевая ставка в России остается достаточно высокой. Он сообщил, что в данный момент происходит уменьшение собственных средств предприятий.

До этого глава Сбербанка Герман Греф заявил, что инфляция в России продолжает замедляться. Он добавил, что по итогам мая ее уровень может оказаться ниже, чем в апреле. В общем, все факторы, которые являются индикаторами снижения ставки, складываются благоприятно, подытожил Греф.