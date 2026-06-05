Греф оценил уровень инфляции в России

Инфляция в России продолжает замедляться, заявил глава «Сбера» Герман Греф в кулуарах ПМЭФ. Он добавил, что по итогам мая ее уровень может оказаться ниже, чем в апреле.

По результатам мая ожидаем инфляцию еще ниже, чем в апреле. Поэтому, скорее всего, прогноз может быть понижен. В общем, все факторы, которые являются индикаторами снижения ставки, складываются благоприятно, — сказал он журналистам.

При этом Греф отметил, что инвестиции в экономику сокращаются в течение последних нескольких кварталов. Это один из тревожных сигналов, указывающих на необходимость перехода к более мягкой денежно-кредитной политике, подчеркнул он.

Но в целом ситуация пока не критическая, — заключил глава Сбербанка.

Он добавил, что «Сбер» может пересмотреть свой прогноз по инфляции на конец 2026 года в сторону снижения. Сейчас он составляет 6-6,5%.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов объявил о намерении Минфина вернуться к политике более стабильного курса рубля. Он подчеркнул, что ослабление бюджетного правила стало одним из факторов укрепления национальной валюты.