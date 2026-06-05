ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 13:45

Греф оценил уровень инфляции в России

Греф: инфляция в России продолжает снижаться

Герман Греф Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Инфляция в России продолжает замедляться, заявил глава «Сбера» Герман Греф в кулуарах ПМЭФ. Он добавил, что по итогам мая ее уровень может оказаться ниже, чем в апреле.

По результатам мая ожидаем инфляцию еще ниже, чем в апреле. Поэтому, скорее всего, прогноз может быть понижен. В общем, все факторы, которые являются индикаторами снижения ставки, складываются благоприятно, — сказал он журналистам.

При этом Греф отметил, что инвестиции в экономику сокращаются в течение последних нескольких кварталов. Это один из тревожных сигналов, указывающих на необходимость перехода к более мягкой денежно-кредитной политике, подчеркнул он.

Но в целом ситуация пока не критическая, — заключил глава Сбербанка.

Он добавил, что «Сбер» может пересмотреть свой прогноз по инфляции на конец 2026 года в сторону снижения. Сейчас он составляет 6-6,5%.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов объявил о намерении Минфина вернуться к политике более стабильного курса рубля. Он подчеркнул, что ослабление бюджетного правила стало одним из факторов укрепления национальной валюты.

Экономика
Россия
инфляция
Сбер
Екатерина Свинова
Е. Свинова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Туристов предупредили о странах с самым высоким уровнем преступности
Голикова рассказала о развитии российского здравоохранения
Россиянам рассказали о жуткой мошеннической схеме
Появились подробности нападения собаки на ребенка в краснодарской школе
Пять военнослужащих ранены при атаке ВСУ на ЗАЭС
Гайдулян, двое детей, мнение об СВО: как живет актриса Лариса Баранова
Лихачев указал на особенность отношений со странами в атомной сфере
Герман Греф рассказал о важности саморазвития
Психолог напомнила, как просто поддержать детей в период сдачи ЕГЭ
Омбудсмены России и Украины провели первую встречу на границе
«Гитлеровские методы»: оппозиционерка оценила власть в Молдавии
Грабители в мгновение разбогатели, стащив из магазина карточки Pokemon
Лихачев рассказал о тяжелом состоянии пострадавших при атаке ВСУ на ЗАЭС
В РФ нашли радикальный способ покончить с рекламным криминалом в подъездах
В Кремле пролили свет на визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
Песков раскрыл, где может прозвучать ответ Путина на письмо Зеленского
Двухлетний мальчик протаранил детскую площадку за рулем авто
Новак раскрыл, с кем Россия обсуждает дополнительные поставки газа
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах безопасности в лесу для детей
Медведев предсказал взрыв штаб-квартиры ЕС после обвинений фон дер Ляйен
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.