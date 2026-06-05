«Правила подослабили»: Силуанов сделал важное заявление о будущем рубля Силуанов: Минфин вернется к политике более предсказуемого курса рубля

Минфин намерен вернуться к политике более предсказуемого курса рубля, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, одним из факторов укрепления национальной валюты стало ослабление бюджетного правила.

Понятно, стране нужны ресурсы, бюджетные правила подослабили. Курс в результате укрепился, меньше бюджет стал участвовать на валютном рынке. Сейчас мы пришли к тому, что понимаем, что нужно опять возвращаться к той политике, которая раньше была, и курс будет более предсказуем, поэтому бюджет всему голова, — сказал министр.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников допустил, что более высокие процентные ставки и крепкий рубль могут стать контурами следующей экономической модели страны. Он также указал на бюджетный дефицит, с которым работает Центробанк.

До этого Силуанов сообщил, что Россия в скором времени полностью погасит свой внешний долг. По его словам, страна достигла финансового суверенитета. Также глава Минфина напомнил, что некоторые страны до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда, мирового банка.