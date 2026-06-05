ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 09:20

«Правила подослабили»: Силуанов сделал важное заявление о будущем рубля

Силуанов: Минфин вернется к политике более предсказуемого курса рубля

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Минфин намерен вернуться к политике более предсказуемого курса рубля, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, одним из факторов укрепления национальной валюты стало ослабление бюджетного правила.

Понятно, стране нужны ресурсы, бюджетные правила подослабили. Курс в результате укрепился, меньше бюджет стал участвовать на валютном рынке. Сейчас мы пришли к тому, что понимаем, что нужно опять возвращаться к той политике, которая раньше была, и курс будет более предсказуем, поэтому бюджет всему голова, — сказал министр.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников допустил, что более высокие процентные ставки и крепкий рубль могут стать контурами следующей экономической модели страны. Он также указал на бюджетный дефицит, с которым работает Центробанк.

До этого Силуанов сообщил, что Россия в скором времени полностью погасит свой внешний долг. По его словам, страна достигла финансового суверенитета. Также глава Минфина напомнил, что некоторые страны до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда, мирового банка.

Власть
Антон Силуанов
рубль
Минфин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 5 июня: последние новости, бои в Купянске
Экс-солистка Demo Зверева обратилась в суд из-за обвинений в инцесте
В Госдуме назвали главное условие переговоров с Украиной
Греф дал прогноз по курсу доллара на конец года
Бродячий пес изуродовал лицо второкласснице
В кабмине оценили помощь Евросоюза Армении на €50 млн
Почему не работает Telegram сегодня, 5 июня: замедление, заблокируют ли
Российские дроны подорвали логистические маршруты ВСУ
В Иркутске потемнение на веке у ребенка оказалось симптомом рака
В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с Макроном
Экс-ведущая «Слабого звена» назвала залог успеха контента на телевидении
Посол раскрыл, в каком случае миротворцы могут покинуть Приднестровье
Стало известно, где может пройти встреча формата «3+3»
Появились новые подробности о пропавшей на Пхукете ветвраче
Адвокат рассказал о выплатах пострадавшим от Аташян блогерам
«Живопырки, зарабатывающие бабки»: Греф назвал основу экономики
Экономист перечислил сферы, где Россия лидирует в мире
Госдеп экстренно обратился к американцам из-за ситуации на Ближнем Востоке
Песков высоко оценил вероятность встречи Путина и Трампа этим летом
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.