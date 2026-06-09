Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 17:46

В Минфине раскрыли, кого коснется освобождение от уплаты НДС

Силуанов: от уплаты НДС освободят более 360 тыс. субъектов МСП в 2027–2028 году

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Более 360 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость в 2027–2028 году, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Глава Минфина отметил, что порог выручки для уплаты НДС зафиксируют на уровне 20 млн рублей, передает пресс-служба ведомства.

Соответствующие поправки, внесенные партией «Единая Россия», поддерживаются правительством. Данное решение прорабатывалось совместно с кабинетом министров и представителями делового сообщества.

Министр пояснил, что фиксация порога позволит предпринимателям адаптироваться к внешним экономическим факторам. Кроме того, нововведение поможет бизнесу привыкнуть к новым налоговым механизмам.

Согласно данным декларационной кампании 2025 года, решение коснется более 360 тыс. МСП, которые будут освобождены от уплаты НДС в 2027–2028 году. В настоящее время рассматривается возможность зафиксировать данный порог на три года, — сказал Силуанов.

Ранее Силуанов заявил, что больше всего после пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме с участием президента РФ Владимира Путина ему запомнилось налоговое предложение по поддержке малого бизнеса. Он также назвал это отличной инициативой и отметил, что готов выполнить решение главы государства.

Власть
Минфин
Антон Силуанов
НДС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный житель Подмосковья устроил пальбу по окнам из-за косого взгляда
Появились новые подробности о состоянии звезды сериала «Тайны следствия»
Раскрыты новые подробности взрыва на юго-западе Москвы
Пьяный дезертир ВСУ решил пострелять из автомата с окна дома
Политолог ответил, что на самом деле обсуждал Зеленский с лидерами ЕС
В Сети появился снимок с места взрыва в автомобиле на юго-западе Москвы
Склад советских учебных мин нашелся на дне обмелевшей реки
Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА на подлете к Москве
«Его используют»: политолог о попытке Зеленского забрать деньги Абрамовича
Синоптик рассказал, грозит ли Москве повторение жары 2010 года
«Спартак» может переманить лидера «Локомотива»
Психолог ответила, почему не стоит запрещать соцсети подросткам
В Нижневартовске нашли пропавшую 10-летнюю девочку
В российском детском лагере ввели карантин из-за вспышки опасной инфекции
Roblox возвращается? Что сказали в Минцифры, когда разблокируют игры
Премьер Польши признался, что приходит в бешенство из-за Зеленского
Гигантские черные пауки захватили российский регион
Меньшиков «обвалил» цены на «Гамлета»? Почему билеты подешевели на 60%
Военэксперт рассказал, где на самом деле производятся дроны ВСУ «Бегемот»
Синоптик раскрыл, когда в Москву придет долгожданная прохлада
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.