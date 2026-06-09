В Минфине раскрыли, кого коснется освобождение от уплаты НДС Силуанов: от уплаты НДС освободят более 360 тыс. субъектов МСП в 2027–2028 году

Более 360 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость в 2027–2028 году, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Глава Минфина отметил, что порог выручки для уплаты НДС зафиксируют на уровне 20 млн рублей, передает пресс-служба ведомства.

Соответствующие поправки, внесенные партией «Единая Россия», поддерживаются правительством. Данное решение прорабатывалось совместно с кабинетом министров и представителями делового сообщества.

Министр пояснил, что фиксация порога позволит предпринимателям адаптироваться к внешним экономическим факторам. Кроме того, нововведение поможет бизнесу привыкнуть к новым налоговым механизмам.

Согласно данным декларационной кампании 2025 года, решение коснется более 360 тыс. МСП, которые будут освобождены от уплаты НДС в 2027–2028 году. В настоящее время рассматривается возможность зафиксировать данный порог на три года, — сказал Силуанов.

Ранее Силуанов заявил, что больше всего после пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме с участием президента РФ Владимира Путина ему запомнилось налоговое предложение по поддержке малого бизнеса. Он также назвал это отличной инициативой и отметил, что готов выполнить решение главы государства.