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05 июня 2026 в 20:16

Силуанов рассказал, что ему больше всего запомнилось после сессии с Путиным

Силуанов назвал отличным предложение Путина по поддержке малого бизнеса

Министр финансов РФ Антон Силуанов Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил корреспонденту NEWS.ru, что больше всего после пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме с участием президента Владимира Путина ему запомнилось налоговое предложение по поддержке малого бизнеса. Он также назвал это отличной инициативой и отметил, что готов выполнить решение главы государства.

Отличная налоговая инновация, [предложенная] президентом, — поддержка малого бизнеса. Мы всегда исполним решения руководителя, — отметил Силуанов.

Ранее Владимир Путин предложил зафиксировать на текущем уровне порог выручки для малого бизнеса, освобождаемый от уплаты налога на добавленную стоимость. В настоящее время этот порог составляет 20 млн рублей в год.

Также министр финансов РФ заявил, что Минфин намерен вернуться к политике более предсказуемого курса рубля. Он отметил, что одним из факторов укрепления национальной валюты стало ослабление бюджетного правила.

До этого Силуанов заявил, что кардинальных преобразований налоговой системы в России не планируется. По его словам, все основные изменения уже были приняты.

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