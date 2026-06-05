Путин заморозил план по снижению порога выручки для малого бизнеса Путин: порог для освобождения малого бизнеса от НДС установят в 20 млн рублей

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил зафиксировать на текущем уровне порог выручки для малого бизнеса, освобождаемый от уплаты налога на добавленную стоимость. В настоящее время этот порог составляет 20 млн рублей в год, передает корреспондент NEWS.ru.

Путин напомнил, что ранее планировалось поэтапное снижение данной планки: в 2027 году порог должен был уменьшиться до 15 млн рублей, а еще через год — до 10 млн. Глава государства также отметил, что не берется называть точный срок действия такой фиксации, но чем дольше она продлится, тем лучше для предпринимателей.

Не буду называть срок, но чем дальше, наверное, тем лучше. Прошу правительство совместно с депутатами Государственной думы внести необходимые поправки, — сказал Путин.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что кардинальных преобразований налоговой системы в России не планируется, так как все основные изменения уже были приняты. Он также сообщил, что льготные преференции и корректировки будут происходить и дальше, но таких масштабных решений, как два года назад, не ожидается.