Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 11:07

Стало известно, как повышение НДС отразилось на российском бюджете

ФНС: повышение НДС на 2% принесло российскому бюджету 426 млрд рублей за полгода

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Повышение налога на добавленную стоимость с 20% до 22% принесло российскому бюджету 426 млрд рублей за первое полугодие 2026 года, сообщил глава ФНС России Даниил Егоров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Он подчеркнул, что прогнозы о том, что поступления окажутся меньше, не сбылись, передает пресс-служба правительства РФ в Telegram-канале.

Если говорить о том, как прошли изменения в Налоговый кодекс, в систему налогообложения, по ставке по налогу на добавленную стоимость, то рост ставки с 20 до 22% уже на сегодня дал плюсом 426 млрд рублей. Прогнозы о том, что, возможно, поступления будут меньше, не сбылись. Они идут ровно так, как и было запланировано Минфином, — отметил Егоров.

Глава ведомства добавил, что по страховым взносам и НДФЛ зафиксирован устойчивый рост на 13%. Он обратил внимание, что он обеспечивается не за счет налоговой нагрузки, а за счет роста доходной базы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил внести в налоговое законодательство поправки, сохраняющие для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения порог доходов в 20 млн рублей, после превышения которого возникает обязанность платить НДС. Правительству совместно с Госдумой предстоит обеспечить принятие необходимых изменений в законодательство о налогах и сборах в срок до 1 августа.

Власть
ФНС
налоги
НДС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РФС заявили о невозможности проведения ЧМ по футболу без Европы
В ЦИК назвали число кандидатов на выборы глав регионов России
Стало известно о первой жертве ракетного удара по предприятию в Кирове
Юрист ответил, есть ли вероятность выдачи Дурова России другими странами
Врач назвала неподходящий продукт для завтрака
Назван единственно верный ответ на звонок мошенника
Киркоров забрал прах родственников из Болгарии
Новую российскую авиаракету начали поставлять на мировой рынок
Адвокат напомнил, какие работники вправе отказаться от командировки
В США заявили о готовящемся визите Уиткоффа и Кушнера в Киев
Россиянам рассказали, сколько можно хранить кабачки
Пара иноагентов решили полностью оборвать связи с Россией
Доброполье, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 29 июля
«Серьезные проблемы»: военэксперт об уничтожении Россией АЗС под Харьковом
В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ
«Начнутся бунты»: почетный президент РФС о конфликте ФИФА и УЕФА
В Минобороны раскрыли успехи ВС РФ за сутки
В Минобороны раскрыли, сколько «Нептунов» силы ПВО сбили за сутки
ВСУ понесли колоссальные потери за одни сутки боев
Армия России освободила два новых населенных пункта
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.