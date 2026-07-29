Стало известно, как повышение НДС отразилось на российском бюджете

Повышение налога на добавленную стоимость с 20% до 22% принесло российскому бюджету 426 млрд рублей за первое полугодие 2026 года, сообщил глава ФНС России Даниил Егоров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Он подчеркнул, что прогнозы о том, что поступления окажутся меньше, не сбылись, передает пресс-служба правительства РФ в Telegram-канале.

Если говорить о том, как прошли изменения в Налоговый кодекс, в систему налогообложения, по ставке по налогу на добавленную стоимость, то рост ставки с 20 до 22% уже на сегодня дал плюсом 426 млрд рублей. Прогнозы о том, что, возможно, поступления будут меньше, не сбылись. Они идут ровно так, как и было запланировано Минфином, — отметил Егоров.

Глава ведомства добавил, что по страховым взносам и НДФЛ зафиксирован устойчивый рост на 13%. Он обратил внимание, что он обеспечивается не за счет налоговой нагрузки, а за счет роста доходной базы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил внести в налоговое законодательство поправки, сохраняющие для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения порог доходов в 20 млн рублей, после превышения которого возникает обязанность платить НДС. Правительству совместно с Госдумой предстоит обеспечить принятие необходимых изменений в законодательство о налогах и сборах в срок до 1 августа.