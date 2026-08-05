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05 августа 2026 в 22:32

Пост Дмитриева о «варварах у ворот» Испании набрал более 1 млн просмотров

Дмитриев заявил, что его пост о Сеуте набрал более 1 млн просмотров

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Публикация о Сеуте спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в социальной сети X набрала более миллиона просмотров, о чем написал сам Дмитриев. По его словам, люди коллективно понимают ситуацию с Испанией, поэтому и запись популярна.

Люди понимают, что варвары уже у ворот, ведь история повторяется — и этот простой визуальный пост набрал более 1 миллиона просмотров, — написал он.

В конце июля около 72 тыс. мигрантов добрались до анклава Сеута. Власти Испании направили туда военнослужащих для обеспечения безопасности. Предполагается, что примерно 70 тыс. нелегалов уже вернулись обратно.

Ранее мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас раскритиковал правительство Испании, которое не оказало городу своевременной поддержки в условиях миграционного кризиса. Он считает, что реакция властей была запоздалой.

Тогда же экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорил, что миграционный кризис в Сеуте продемонстрировал отсутствие единства и солидарности в Евросоюзе. По его словам, произошедшее показывает раскол внутри блока.

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