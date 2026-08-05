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05 августа 2026 в 11:35

Евросоюз и Британию призвали поучиться миграционной политике у России

Дмитриев: ЕС и Британии стоит поучиться миграционной политике у России

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Евросоюзу и Великобритании следует поучиться миграционной политике у России, заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети. Так он отреагировал на сообщение пользователя о том, что мигрантам с судимостью запрещено получать российское гражданство или вид на жительство.

ЕС и Великобритания должны поучиться у России, — написал Дмитриев.

Позже глава РФПИ также прокомментировал публикацию Financial Times, в которой говорится, что Италия, Германия и другие страны, критиковавшие Испанию за легализацию мигрантов, сами негласно узаконили часть нелегалов. Дмитриев назвал это лицемерием и добавил, что бюрократы ЕС и традиционные СМИ игнорировали предупреждения о разрушении западной цивилизации, проводили «самоубийственную миграционную политику», а кадры из Сеуты «разоблачили их злую сущность».

Ранее экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что миграционный кризис в испанском анклаве Сеута показал отсутствие единства и солидарности в Евросоюзе. По его словам, европейская солидарность отсутствовала самым явным образом, а произошедшее проиллюстрировало раскол внутри блока.

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