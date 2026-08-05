Хинштейн назвал число пострадавших после атаки БПЛА Хинштейн: ранены три человека в результате атаки БПЛА ВСУ в Курской области

Три мирных жителя пострадали в результате атаки украинского беспилотника в приграничном Беловском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в МАКС. По его словам, целью БПЛА стало предприятие в селе Малое Солдатское.

Беспилотник нанес удар по предприятию в селе Малое Солдатское. У 39-летней женщины слепое осколочное ранение правой голени. Еще у одного сотрудника 1954 года рождения слепое осколочное ранение поясницы, а у 41-летнего мужчины слепое осколочное ранение челюсти, — написал глава региона.

Ранее Хинштейн сообщил, что мужчина получил ранения в результате атаки дрона ВСУ на слободу Белая в Курской области. У пострадавшего диагностировали осколочные травмы.

До этого в Белгородской области пострадали 14 человек в результате ударов Вооруженных сил Украины, сообщили в региональном оперативном штабе. Один из инцидентов произошел в селе Новая Нелидовка, где при обстреле ранение получила женщина.

Также сообщалось, что два жителя Курской области пострадали в результате атак вражеских беспилотников. Губернатор Александр Хинштейн проинформировал, что были ранены мужчина и женщина.