Более 170 дронов ВСУ сбили в российском регионе за сутки Хинштейн: в Курской области за сутки сбили 173 украинских беспилотника

В Курской области за минувшие сутки силами ПВО были сбиты 173 украинских беспилотника, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ 107 раз обстреливали отселенные районы из артиллерии и 17 раз применяли БПЛА со взрывными устройствами. В результате одной из атак в слободе Белой Беловского района был ранен 50-летний мужчина.

Разрушения и повреждения зафиксированы в ряде муниципалитетов. В Хомутовке пострадали крыша и фасад одного из зданий, а также сгорел автомобиль. В Ольховке повреждена автозаправочная станция, в селе Веть — машина на дороге. В Дубовице посечены фасад жилого дома, хозяйственные постройки и два авто. В самой Белой пострадали остекление и кровля дома, а также оборудование на недействующей АЗС. В Вишнево повреждена крыша жилого строения, в Рыльске — фасад автомагазина, в Рыжевке — хозпостройка. В селе Трубеж Обоянского района выбиты окна в частном доме.

Ранее Хинштейн сообщил, что в Курской области за сутки было сбито 134 украинских беспилотника, приграничные районы подверглись 131 артиллерийскому обстрелу. Обошлось без жертв.