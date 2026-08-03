Готовивший теракт у здания прокуратуры во всем признался

Готовивший теракт у здания прокуратуры во всем признался Готовивший теракт у здания прокуратуры в Пятигорске дал признательные показания

Мужчина, который готовил теракт у здания прокуратуры в Пятигорске, дал признательные показания, следует из опубликованного ФСБ видео. По словам выходца из Центральной Азии, в Сети он познакомился с представителями террористической организации.

Мужчина сообщил, что дал присягу радикалам. А затем по заданию куратора снял здание прокуратуры на видео и купил компоненты для взрывного устройства.

После этого я купил предметы для бомбы. И они успели захватить меня, — рассказал мужчина.

Ранее силовики сообщили, что злоумышленник действовал по указанию куратора, находящегося в Сирии. После совершения теракта мужчина планировал выехать в ближневосточное государство.

До этого в Рязанской и Вологодской областях задержали двух граждан России по подозрению в государственной измене. Мужчины действовали в интересах украинских спецслужб. Первый задержанный, 48-летний мужчина, планировал перейти на сторону ВСУ.

Также жителя Кисловодска приговорили к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации. Суд, поддержав позицию гособвинения, постановил отбывать первые три года срока в тюремном учреждении, а оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима.